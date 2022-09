Mosca, Putin annuncia la mobilitazione parziale della Russia: "L'Occidente vuole distruggerci" (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'atteso discorso di Putin, previsto per ieri, è stato alla fine trasmesso. Nell'intervento il leader russo ha annunciato la parziale mobilitazione nazionale "in difesa del Paese" e ha avvalorato la proposta di referendum per l'annessione alla Russia delle quattro aree occupate dall'esercito russo in Donbass e nell'Ucraina meridionale. "L'Occidente ci ricatta con l'arma nucleare - ha aggiunto - sappia che abbiamo tante armi anche noi e siamo prronti a usare ogni risorsa per difendere il nostro popolo". <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/09/21/news/guerra Russiaucraina le news di mercoledi 21 settembre-9042434/?ref=LSHBBC-BH-I0-PM6-S9-F"><strong>SEGUI LA DIRETTA</strong></a> Leggi su lastampa (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'atteso discorso di, previsto per ieri, è stato alla fine trasmesso. Nell'intervento il leader russo hato lanazionale "in difesa del Paese" e ha avvalorato la proposta di referendum per l'annessione alladelle quattro aree occupate dall'esercito russo in Donbass e nell'Ucraina meridionale. "L'ci ricatta con l'arma nucleare - ha aggiunto - sappia che abbiamo tante armi anche noi e siamo prronti a usare ogni risorsa per difendere il nostro popolo". SEGUI LA DIRETTA

