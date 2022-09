Morto Manuel Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne “si è tolto volontariamente la vita”: aveva 35 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) A soli 35 anni ci ha lasciato Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne. La notizia, che ha sconvolto da subito il web, è stata data dall’amico fraterno Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore proprio come lo stesso Vallicella. Ciriaco al sito Biccy ha dichiarato che Manuel “si è tolto volontariamente la vita”. Non sono chiare le motivazioni di questo tremendo gesto. Va ricordato però che Manuel aveva perso la madre tre anni fa a causa di una malattia che non le aveva lasciato scampo. Ed è proprio alla madre che, in occasione del suo compleanno, Vallicella aveva dedicato un post su Instagram a gennaio di questo anno: “E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) A soli 35ci ha lasciato, ex volto di. La notizia, che ha sconvolto da subito il web, è stata data dall’amico fraterno Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore proprio come lo stesso. Ciriaco al sito Biccy ha dichiarato che“si èla”. Non sono chiare le motivazioni di questo tremendo gesto. Va ricordato però cheperso la madre trefa a causa di una malattia che non lelasciato scampo. Ed è proprio alla madre che, in occasione del suo compleanno,dedicato un post su Instagram a gennaio di questo anno: “E ...

fanpage : È morto a soli 35 anni Manuel Valicella, ex tronista di #Uominiedonne, uno dei volti più amati del programma - Gio55981465 : RT @royaladdicted_: É morto Manuel Vallicella non c’è l’ha fatta senza la sua mamma Riposa in pace?? #uominiedonne - mandy___23 : RT @_xSaudadee: È morto Manuel Vallicella, mi dispiace tantissimo!! Era un ragazzo dal cuore d’oro, timido, puro; nonostante l’aspetto da d… - Gio55981465 : RT @_xSaudadee: È morto Manuel Vallicella, mi dispiace tantissimo!! Era un ragazzo dal cuore d’oro, timido, puro; nonostante l’aspetto da d… - Gio55981465 : RT @mammascusa: raga sono sconvolta,manuel vallicella è morto togliendosi la vita era un cuore di panna quanto mi dispiace. -