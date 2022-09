Morto a 35 anni Manuel Vallicella, tatuatore ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’ (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ Morto Manuel Achille Vallicella, ex tronista di ‘Uomini e Donne’. tatuatore, aveva 35 anni. A dare la notizia l’amico deejay Enrico Ciriaci, che sul suo profilo Instagram ha postato una serie di foto nelle storie. Nel 2016 Manuel aveva preso parte al talk di Maria De Filippi prima nei panni di corteggiatore e poi per un breve periodo come tronista. “Si può dire tanto senza dire niente”, si legge nel suo ultimo messaggio, pubblicato una settimana fa su Instagram. A ricordare Manuel Vallicella anche Gianni Sperti, opinionista del programma condotto da Maria De Filippi: “Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – E’Achille, exdi, aveva 35. A dare la notizia l’amico deejay Enrico Ciriaci, che sul suo profilo Instagram ha postato una serie di foto nelle storie. Nel 2016aveva preso parte al talk di Maria De Filippi prima nei pdi corteggiatore e poi per un breve periodo come. “Si può dire tanto senza dire niente”, si legge nel suo ultimo messaggio, pubblicato una settimana fa su Instagram. A ricordareanche GiSperti, opinionista del programma condotto da Maria De Filippi: “Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di ...

