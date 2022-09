Morto a 35 anni Manuel Vallicella: influencer e tatuatore, era diventato famoso come ex tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 21 settembre 2022) Morto a 35 anni Manuel Vallicella, influencer e tatuatore diventato famoso per essere stato un tronista a ‘Uomini e Donne’, programma di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si sarebbe suicidato. A dare la notizia il suo amico Enrico Ciriaci, sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022)a 35per essere stato una ‘’, programma di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si sarebbe suicidato. A dare la notizia il suo amico Enrico Ciriaci, sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fanpage : ”È morto da 5 anni ma ha firmato per Paragone”. In “#thevotingdead”, la nuova inchiesta del team #backstair di… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentr… - fattoquotidiano : Morto a 18 anni in alternanza scuola-lavoro, presidio degli studenti: “Basta percorsi di sfruttamento spacciati per… - quotidianodirg : Morto a 35 anni Manuel Vallicella: ex tronista di Uomini e Donne #manuelvallicella - jacopo_pavani : RT @fanpage: ”È morto da 5 anni ma ha firmato per Paragone”. In “#thevotingdead”, la nuova inchiesta del team #backstair di #fanpage, sveli… -