Morto a 35 anni Manuel Achille Vallicella (Di mercoledì 21 settembre 2022) È Morto a soli 35 anni Manuel Achille Vallicella, tatuatore ed ex volto di Uomini e Donne. I primi a darne la notizia sono stati il sito Biccy e l’amico Enrico Ciriaci tramite delle Instagram Stories. Manuel Achille Vallicella aveva partecipato a Uomini e Donne nel 2016 Manuel Achille Vallicella aveva partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi come tronista, ma aveva volontariamente abbandonato quest’ultima esperienza dopo poche settimane poiché gli provocava ansia. Ormai era lontano dal mondo della televisione e si dedicava alla passione per il tatuaggio, gestendo anche uno studio. È invece di tre anni fa la notizia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Èa soli 35, tatuatore ed ex volto di Uomini e Donne. I primi a darne la notizia sono stati il sito Biccy e l’amico Enrico Ciriaci tramite delle Instagram Stories.aveva partecipato a Uomini e Donne nel 2016aveva partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi come tronista, ma aveva volontariamente abbandonato quest’ultima esperienza dopo poche settimane poiché gli provocava ansia. Ormai era lontano dal mondo della televisione e si dedicava alla passione per il tatuaggio, gestendo anche uno studio. È invece di trefa la notizia ...

fanpage : ”È morto da 5 anni ma ha firmato per Paragone”. In “#thevotingdead”, la nuova inchiesta del team #backstair di… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentr… - fattoquotidiano : Morto a 18 anni in alternanza scuola-lavoro, presidio degli studenti: “Basta percorsi di sfruttamento spacciati per… - CorneaAndreea1 : RT @rtl1025: ?? É morto questa notte, nella sua casa di Pavia, Virginio #Rognoni, uno dei politici italiani più conosciuti della seconda met… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? É morto questa notte, nella sua casa di Pavia, Virginio #Rognoni, uno dei politici italiani più conosciuti della seconda met… -