MONZA-RANOCCHIA | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Leggi su sportnews.snai

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il difensore Andrea, ha risolto il proprioconsensualmente al, come si legge nel comunicato emanato dal club brianzolo. Il difensore era arrivato alquest’estate, a parametro zero, dopo 12 stagioni giocate con la maglia dell’Inter; nella seconda partita stagionale, giocata contro il Napoli,aveva riportato una frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione alla caviglia destra che non gli avrebbe permesso di scendere in campo per almeno tre mesi. Questo il comunicato del: “ACcomunica che Andreae il Club hanno risolto consensualmente ilin data odierna. ACringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura ...