Monza - Ranocchia | il giocatore lascia il club | risoluzione consensuale del contratto

ACMonza : AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.?? AC M… - FBiasin : “Risoluzione consensuale del contratto tra #Monza e Andrea #Ranocchia”. Decisamente inaspettato. - DiMarzio : #SerieA | @ACMonza, viene risolto consensualmente il contratto di Andrea #Ranocchia - King_______G : RT @marifcinter: UFFICIALE - AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna ht… - SportPesa_IT : Ranocchia scioglie il suo contratto con il Monza. Il 34enne, uno dei primi acquisti di questa estate di Galliani,… -

Fine anticipata del contratto di Andreacon il. Lo ha comunicato a sorpresa il club con una nota, spiegando che il contratto è stato 'risolto consensualmente'.Un addio inaspettato che arriva dopo la prima vittoria in serie A della storia del. Andreae il club brianzolo si separano ufficialmente e in maniera consensuale. Il primo acquisto del mercato di Adriano Galliani dopo la promozione storica nella massima serie lascia ...Sarebbe tornato in campo nel 2023 a causa dell'infortunio rimediato a Napoli: lascia dopo 3 mesi esatti e 48 minuti giocati in campionato al Maradona ...