Monza: Galliani ha tolto dal mercato Gytkjaer, meglio di Firmino (Di mercoledì 21 settembre 2022) Galliani ha tolto dal mercato Gytkjaer, autore del gol decisivo per la prima vittoria in Serie A del Monza contro la Juventus. L'attaccante... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022)hadal, autore del gol decisivo per la prima vittoria in Serie A delcontro la Juventus. L'attaccante...

Ranocchia - Monza, rescissione ufficiale. L'ex Inter lascia il club brianzolo Ranocchia - Monza addio: rescissione consensuale Andrea Ranocchia lascia il Monza. Il club lombardo, guidato dal duo Silvio Berlusconi - Adriano Galliani con Raffaele Palladino in panchina (esordio vincente ai danni della Juventus: era subentrato a Giovanni Stroppa dopo l'infortunio). Andrea Ranocchia e il club brianzolo si separano ufficialmente e in maniera consensuale. Il primo acquisto del mercato di Adriano Galliani dopo la prima vittoria in serie A della storia del Monza. Il Monza aveva ingaggiato Andrea Ranocchia a parametro zero dopo il mancato rinnovo con l'Inter.