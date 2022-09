Monza, domenica amichevole a Monzello con il Ciliverghe (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo l’inebriante vittoria contro la Juventus, che ha regalato i primi, storici, punti in Serie A, il Monza torna in campo per un’amichevole la prossima domenica 25 settembre. Vista la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, infatti, la formazione di Raffaelle Palladino affronterà il Ciliverghe Calcio: fischio d’inizio alle ore 10:30 a Monzello, con la partita che però sarà a porte chiuse. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo l’inebriante vittoria contro la Juventus, che ha regalato i primi, storici, punti in Serie A, iltorna in campo per un’la prossima25 settembre. Vista la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, infatti, la formazione di Raffaelle Palladino affronterà ilCalcio: fischio d’inizio alle ore 10:30 a, con la partita che però sarà a porte chiuse. SportFace.

