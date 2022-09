(Di mercoledì 21 settembre 2022) ”Felicissima per il mio debutto iridato. Nessuno ci regalerà niente.? Non dobbiamo sottovalutare le avversarie della, ma partire concentrate. Poi sarà fondamentale sistemare gli ultimi dettagli durante il girone”. Lo ha detto Alessia, palleggiatrice della Nazionale italiana femminile di. Insieme alle sue compagne ora si trovano ad Arnhem, in Olanda, dove il prossimo 24 settembre debutteranno nella competizione iridata contro il Camerun.”Sono davvero felice di essere qui al mio primo Mondiale. Abbiamo lavorato molto duramente quest’estate, non vediamo l’ora che inizi il torneo”. La palleggiatrice sa di essere cresciuta tanto negli ultimi anni, ”soprattutto nel mio ruolo si matura acquisendo esperienza. Nella mia carriera ho bruciato alcune tappe: ora mi sento più matura ...

In un'intervista all'Agi, il ct dell'Italia del volley femminile, Davide Mazzanti, ha parlato così a pochi giorni dal via dei Mondiali in Olanda, con l'esordio contro il Camerun previsto sabato: 'Le ... Executive Vice Presidente Sport di Sky - Sarà un'altra occasione per tifare insieme le nostre Nazionali, dopo i recenti successi dell'Italia del volley e del nuoto, del basket e del tennis in Coppa ... Mondiali volley femminili 2022: Orro, ''Non sottovalutiamo la prima fase, nessuno ci regalerà niente. Non dobbiamo sottovalutare le avversarie della prima fase, ma partire concentrate. Poi sarà fondam ...