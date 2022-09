Mondiali volley femminili 2022, Mazzanti: “Non abbiamo un obiettivo minimo, il livello sarà alto” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non abbiamo un obiettivo minimo per questo Mondiale se non crescere partita dopo partita. Nessuno ci regalerà nulla, il nostro è fare il percorso passo dopo passo ed arrivare determinate ai quarti”. In un’intervista all’Agi, il ct dell’Italia del volley femminile, Davide Mazzanti, ha parlato così a pochi giorni dal via dei Mondiali in Olanda, con l’esordio contro il Camerun previsto sabato: “Le ragazze in questi anni mi hanno sempre stupito, ognuna di loro è capace di crescere in una manifestazione. Dal 2017 la squadra è sempre cresciuta durante il torneo. Rispetto a sei mesi fa le ragazze sono cresciute molto anche grazie al lavoro svolto e alla disponibilità della ragazze. Il livello del Mondiale sarà molto alto e mi aspetto le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Nonunper questo Mondiale se non crescere partita dopo partita. Nessuno ci regalerà nulla, il nostro è fare il percorso passo dopo passo ed arrivare determinate ai quarti”. In un’intervista all’Agi, il ct dell’Italia delfemminile, Davide, ha parlato così a pochi giorni dal via deiin Olanda, con l’esordio contro il Camerun previsto sabato: “Le ragazze in questi anni mi hanno sempre stupito, ognuna di loro è capace di crescere in una manifestazione. Dal 2017 la squadra è sempre cresciuta durante il torneo. Rispetto a sei mesi fa le ragazze sono cresciute molto anche grazie al lavoro svolto e alla disponibilità della ragazze. Ildel Mondialemoltoe mi aspetto le ...

