Mondiali volley femminile, Italia favorita per i bookmakers (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Nazionale Italiana di volley femminile è considerata la candidata principale per la vittoria dei prossimi Mondiali di pallavolo. A due giorni dall'inizio della rassegna iridata che si svolgerà in Polonia ed Olanda, tra il 23 settembre ed il prossimo 15 ottobre, i bookmakers quotano la nostra selezione a 2,75. Dopo aver trionfato durante Europei e Nations League, le azzurre cercheranno di conquistare uno storico "triplete", tentando di migliorare il secondo posto di 4 anni fa. Quale sarà il destino dell'Italia nei Mondiali di volley femminile? Mondiali volley femminile, Italia al comando delle quote dei bookmakers La Nazionale del CT Davide ...

