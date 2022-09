Mondiali di ciclismo | Bauke Mollema attaccato da un gabbiano | sulla tuta ha disegnato un pesce

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Chissà che la colpa sia davvero di quelstilizzato che appare un po’ ovunquedell’Olanda. Ilha puntato proprio lì quando ha, mentre il ciclista era impegnato nella cronometro a squadre mista deiin corso a Wollongong, in Australia. Nonostante lo scontro con il volatile, anche abbastanza violento,è riuscito a evitare la caduta e proseguire la sua prova. Non che la gara degli olandesi sia stata particolarmente fortunata: lo stessoera già stato vittima di un problema meccanico alla catena, mentre la sua compagna di squadra Annemiek van Vleuten era caduta all’inizio della sua prova, compromettendo di fatto già in partenza un possibile buon ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - DALEX911 : Mondiali di ciclismo 2022, Van Der Poel contro il Belgio: 'Da noi chiarezza e armonia' - DALEX911 : Mondiali di ciclismo 2022, Italia argento nella staffetta mista a cronometro - theshieldofspo1 : Bauke Mollema si scontra con un gabbiano durante #Wollongong2022. #TSOS // #Outdoor // #Ciclismo // #Mondiali2022 - wordsandmore1 : #21settembre oltre #Amici22 #gfvip #Ramon #Putin #Celentano #Samuel #Gandhi tempo per #uominiedonne che amano… -

Le parole di Vittoria Guazzini dopo la vittoria dell'argento nella cronostaffetta mista deidi. È la seconda medaglia della toscana, ...Il prossimo 8 e 9 ottobre, tra Vicenza e Cittadella, prenderanno il via i primidi Gravel, quella disciplina delin cui i corridori si sfidano su tracciati di sterrati non asfaltati. La competizione, che si svolgerà per la prima volta, ha richiamato l'attenzione ...L’UCI ha deciso di seguire la linea del CIO e faciliterà la partecipazione di atleti rifugiati alle competizioni di alto livello. Nella nota pubblicata questo pomeriggio dall’Unione Ciclistica Interna ...AUSTRALIA - Seconda medaglia per gli azzurri al mondiale di Wollongong in Australia: dopo l'oro di Vittoria Guazzini nella crono under 23, arriva l'argento nella staffetta mista grazie alla performan ...