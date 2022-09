Moggi: “Non si era mai vista una Juventus così mal ridotta. Le scuse di Allegri e il buonsenso di Arrivabene“ (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ecco cosa scrive Luciano Moggi su Libero per quanto riguarda la Juventus:"Ascoltando le parole di Maurizio Arrivabene (amministratore delegato della Juve) prima della partita di Monza, si ha la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ecco cosa scrive Lucianosu Libero per quanto riguarda la:"Ascoltando le parole di Maurizio(amministratore delegato della Juve) prima della partita di Monza, si ha la...

Milan1899Djoko : @Alesp1672 @bruttapas non mi interessano cosa dicono ahahah a me fanno ridere che fanno le vittime come se avessero… - AncelottiIl : Poi ci sarà un motivo per il quale gli ultimi due cicli vincenti della Juventus siano nati intorno a due figure dir… - SLN_Magazine : Juve, Moggi: 'Allegri non verrà esonerato'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - GiorgioFischer : @dorinileonardo la situazione è figlia del caos societario: si vince con Boniperti, Moggi e Marotta. Con Galliani i… - LeoLov_official : RT @LucianoMoggi: #Juve, #Moggi: '#Allegri non verrà esonerato' - -