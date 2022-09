Modesta proposta elettorale: un Erasmus in Italia per tutti gli studenti italiani (Di mercoledì 21 settembre 2022) Modesta proposta elettorale: più ancora del viaggio a Roma a spese dello stato proposto da Renzi e Calenda, penso possa essere utile impostare un sistema di scambi interni che consenta agli studenti Italiani di trascorrere un quadrimestre presso un’altra città, un’altra scuola e un’altra famiglia. Una specie di Erasmus o meglio Comenius Italiano, senza uscire dai nostri confini, che spedisca i ragazzi del sud al nord, quelli di paese in città, quelli del centro in periferia, quelli di montagna al mare, quelli ricchi nelle case popolari. E viceversa, ovviamente. Quattro mesi e passa la paura, poi si ritorna alla vita di prima con altri occhi. Un progetto del genere comporterebbe infatti numerosi vantaggi. Renderebbe gli studenti consapevoli ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022): più ancora del viaggio a Roma a spese dello stato proposto da Renzi e Calenda, penso possa essere utile impostare un sistema di scambi interni che consenta aglini di trascorrere un quadrimestre presso un’altra città, un’altra scuola e un’altra famiglia. Una specie dio meglio Comeniusno, senza uscire dai nostri confini, che spedisca i ragazzi del sud al nord, quelli di paese in città, quelli del centro in periferia, quelli di montagna al mare, quelli ricchi nelle case popolari. E viceversa, ovviamente. Quattro mesi e passa la paura, poi si ritorna alla vita di prima con altri occhi. Un progetto del genere comporterebbe infatti numerosi vantaggi. Renderebbe gliconsapevoli ...

