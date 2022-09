Mobilitazione parziale in Russia | cosa è e cosa significa Arruolati riservisti e chi ha «abilità speciali»

davcarretta : Dopo la mobilitazione parziale decisa da Putin, l’Ue farebbe bene a concedere la protezione temporanea ai cittadini… - martaottaviani : ***#Putin annuncia mobilitazione parziale #Ucraina #Guerra - davcarretta : Putin annuncia la mobilitazione parziale. - stizgiovanni : RT @putino: Le tariffe aeree dalla Russia salgono tra i 90.000 e i 120.000 rubli dopo l'annuncio della mobilitazione Secondo le società ve… - lauranaka : 4/Il ministro della difesa #Shoigu ha spiegato che l'obiettivo della mobilitazione parziale è quello di 'controllar… -

Shoigu ha aggiunto che l'obiettivo dellaè quello di "controllare i territori liberati" in Ucraina. Con il suo discorso Vladimir Putin ha avvertito l'Occidente di essere pronto ...Secondo il portavoce degli affari Esteri della Ue, Peter Stano, il discorso di Vladimir Putin - che ha annunciato unadelle truppe russe - è sintomo di estrema debolezza e disperazione. "L'annuncio di Putin è solo un'altra prova che a lui non interessa la pace ma solo l'aggressione, nonché è un ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Allarme in tutto il mondo dopo il discorso di Putin, la chiamata alla mobilitazione parziale dei riservisti, la minaccia dell'uso delle armi nucleari contro l'occidente e l'uso dei referendum per ...