Mipel Lab inaugura 3a edizione | al centro il sourcing pellettiero d' eccellenza

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos/Labitalia) - È partita ieri la kermesse dedicata all'innovativo progetto phygitalLab, ideato da Assopellettieri - l'associazione delle aziende pellettiere del made in Italy - insieme a Lineapelle. Pensata per ampliare le opportunità di contatto tra i brand nazionali e internazionali e le realtà uniche del savoir faire della pelletteria, la manifestazione ha aperto la terzacon un numero crescente di espositori e visitatori. Un format unico che ha già riscosso grande interesse nelle precedenti edizioni e che anche quest'anno si rivela ricco di importanti novità. Are la fiera, un momento di confronto e approfondimento sulle tematiche di attualità cruciali realizzato attraverso un talk dal titolo 'Pelletteria: l'e l'esigenza di comunicare bene', che ha visto ...

Ha preso il via la edizione edizione dell'innovativo progetto phygital, ideato da Assopellettieri - l'associazione delle aziende pellettiere del Made in Italy - insieme a Lineapelle aperta in Fiera Milano fino a giovedì 22 settembre nell'ambito dell'iniziativa ...... al via Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori e componenti per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento;, il format fieristico all'interno di ...