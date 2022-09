Minaccia atomica, anche il Giappone insorge contro la Russia: Inaccettabile (Di mercoledì 21 settembre 2022) “La Minaccia di usare l’arma nucleare, come ha fatto la Russia, per non parlare di usarla, è Inaccettabile”: il premier Giapponese Fumio Kishida nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, dove ha detto che la credibilità delle Nazioni Unite è messa in discussione da un membro del consiglio di sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ladi usare l’arma nucleare, come ha fatto la, per non parlare di usarla, è”: il premierse Fumio Kishida nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, dove ha detto che la credibilità delle Nazioni Unite è messa in discussione da un membro del consiglio di sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

