"Minacce nucleari spericolate": Biden tuona contro l'escalation di Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) Intervenendo all'assemblea generale dell'Onu Joe Biden ha puntato il dito contro Mosca: "La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell'Onu invadendo l'Ucraina"

davcarretta : Dopo alcune minacce nucleari appena velate contro l’Occidente, Putin aggiunge: “Questo non è un bluff”. - Agenzia_Ansa : FLASH | Biden: 'Minacce nucleari di Putin sono spericolate e irresponsabili'. #ANSA - bizcommunityit : Ucraina ultime notizie. Biden: minacce nucleari «irresponsabili» da Putin - putino : 'Una guerra nucleare non può essere vinta - e non deve mai essere combattuta... ma oggi stiamo assistendo a tendenz… - UnioneSarda : #Biden: “Le minacce nucleari di #Putin spericolate e irresponsabili” -