Milano Fashion Week, Brunello Cucinelli: "In 69 anni ho visto 63 governi. Lunedì, un altro… Per fortuna abbiamo un grande Presidente e la Costituzione"

"Il caro energia? Sicuramente è un'incognita, bisogna fronteggiare gli aumenti ma senza farne una tragedia. Le aziende italiane sono solide sotto il profilo produttivo, la domanda globale è alta e, se c'è la produzione, si possono affrontare anche i rincari, certamente con un profitto minore. Gli ordini che abbiamo avuto per il primo semestre del 2023 sono davvero ottimi e questo ci consente di essere fiduciosi". Con il carisma e l'entusiasmo che lo contraddistinguono, Brunello Cucinelli fa il punto della situazione incontrando la stampa in occasione della presentazione della sua nuova collezione donna Primavera/Estate 2023. Il visionario imprenditore umbro è ottimista nella sua analisi: "Adesso l'Italia sta vivendo un momento di grande espansione, con il Pil stimato in crescita del 3.4-3.5%, e questo è possibile ...

