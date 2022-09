Milano-Cortina 2026, Renzi: “E’ uno scandalo che non sia Roma a ospitare i Giochi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Olimpiadi? Uno scandalo. È uno scandalo che siate voi a ospitarle e non Roma. Roma si è sparata sui piedi perché ha avuto una amministrazione grillina che ha fatto prevalere l’ideologia sul buon senso”. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha espresso così la sua opinione riguardo alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 durante il confronto con le imprese di Confcommercio a Palazzo Castiglioni a Milano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Olimpiadi? Uno. È unoche siate voi a ospitarle e nonsi è sparata sui piedi perché ha avuto una amministrazione grillina che ha fatto prevalere l’ideologia sul buon senso”. Il leader di Italia Viva, Matteo, ha espresso così la sua opinione riguardo alle Olimpiadi invernalidurante il confronto con le imprese di Confcommercio a Palazzo Castiglioni a. SportFace.

