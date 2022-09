Milano. Al via domenica 9 ottobre con “Le stagioni di Pallina” la nuova edizione di “Teatro Piccolissimo… e non solo” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fiore all’occhiello della programmazione dello Spazio Teatro 89 di Milano, la nuova stagione della rassegna di spettacoli per l’infanzia «Teatro Piccolissimo… e non solo» scatterà a inizio ottobre con 14 appuntamenti in agenda fino al prossimo mese di marzo, con un’attenzione particolare ai baby-spettatori, quelli fino ai cinque anni di età. Sul palco dell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 si alterneranno alcune delle più note e apprezzate compagnie teatrali del settore. Spiega Nicoletta Cardone Johnson, la curatrice della rassegna: «La nostra offerta si propone come un momento di avvicinamento al Teatro a misura di bambino, oltre che nella scelta degli spettacoli, anche negli spazi. Nel nostro auditorium non ci sono barriere architettoniche e c’è ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fiore all’occhiello della programmazione dello Spazio89 di, lastagione della rassegna di spettacoli per l’infanzia «e non» scatterà a iniziocon 14 appuntamenti in agenda fino al prossimo mese di marzo, con un’attenzione particolare ai baby-spettatori, quelli fino ai cinque anni di età. Sul palco dell’auditorium di via Fratelli Zoia 89 si alterneranno alcune delle più note e apprezzate compagnie teatrali del settore. Spiega Nicoletta Cardone Johnson, la curatrice della rassegna: «La nostra offerta si propone come un momento di avvicinamento ala misura di bambino, oltre che nella scelta degli spettacoli, anche negli spazi. Nel nostro auditorium non ci sono barriere architettoniche e c’è ...

