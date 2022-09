Milan, Maldini e Massara lavorano a fari spenti: torna viva la pista Kiwior per la difesa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un occhio al campo e uno al mercato. Da un po' di tempo, la parola chiave in casa Milan è pianificazione. Il Diavolo campione d'Italia... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un occhio al campo e uno al mercato. Da un po' di tempo, la parola chiave in casaè pianificazione. Il Diavolo campione d'Italia...

cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - lucabianchin7 : Intervista di @agrandesso a #Kalulu sulla @Gazzetta_it di oggi: “Maldini molto presente, spiega come difendere senz… - gippu1 : 30 anni fa, il #13settembre 1992, una delle più grandi partite di sempre: Max Allegri, due autogol di Baresi, Maldi… - cmdotcom : #Milan, Maldini e Massara lavorano a fari spenti: torna viva la pista #Kiwior per la difesa - It_Tre : @pasqlaragione Travisando quel che intende, la mia lettura è che 1. come Maldini e tutti noi vuole stare in un Mila… -