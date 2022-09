Milan, Maldini e Massara lavorano a fari spenti: torna viva la pista Kiwior per la difesa | Primapagina (Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-09-21 23:15:00 Arrivano conferme: Un occhio al campo e uno al mercato. Da un po’ di tempo, la parola chiave in casa Milan è pianificazione. Il Diavolo campione d’Italia in carica è nato così, un tassello alla volta: Maldini e Massara ragionano a fari spenti già alle prossime operazioni, per mettere nelle mani di Stefano Pioli una squadra in grado di confermarsi tra i confini e diventare sempre più competitiva in Europa. L’ultimo nome guarda in difesa: è Jakub Kiwior, centrale dello Spezia già accostato al club di via Aldo Rossi. SFIDA ALLA ROMA? – Il profilo del difensore si adatta ai canoni rossoneri: è un giovane di prospettiva (classe 2000), forte dal punto di vista fisico (è alto 1 metro e 90) e soprattutto di piede mancino. Il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-09-21 23:15:00 Arrivano conferme: Un occhio al campo e uno al mercato. Da un po’ di tempo, la parola chiave in casaè pianificazione. Il Diavolo campione d’Italia in carica è nato così, un tassello alla volta:ragionano agià alle prossime operazioni, per mettere nelle mani di Stefano Pioli una squadra in grado di confermarsi tra i confini e diventare sempre più competitiva in Europa. L’ultimo nome guarda in: è Jakub, centrale dello Spezia già accostato al club di via Aldo Rossi. SFIDA ALLA ROMA? – Il profilo del difensore si adatta ai canoni rossoneri: è un giovane di prospettiva (classe 2000), forte dal punto di vista fisico (è alto 1 metro e 90) e soprattutto di piede mancino. Il ...

