Milan, Leao su Ibra: "Un esempio anche fuori dal campo" (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Zlatan e? un esempio, mi ha insegnato l'importanza del chiedere, del rimanere sempre concentrati, anche all'esterno del campo". L'attaccante del Milan Rafa Leao in un'intervista al magazine Outpump parla del compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. "Parliamo ogni volta che possiamo – spiega -. non come professionisti o colleghi, ma come uomini. Ora voglio sfruttare tutte le opportunita? che ci sono all'orizzonte, voglio essere protagonista e meritarmi il posto nell'undici titolare della Nazionale portoghese. Se poi ci sara? la possibilita? di vincere, beh, sara? molto bello". Poi riavvolge il nastro: "I primi due anni al Milan sono stati difficili, venivo dalla Francia, dove tutto era piu? piccolo e la vita era molto diversa. Quando arrivi al Milan ...

