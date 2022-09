Milan, Leao: “Famiglia, Pioli e Ibrahimovic sono stati fondamentali” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rafael Leao, attaccante del Milan, si è raccontato a 360°, spaziando dal calcio alla vita privata, passando per hobby e passioni Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rafael, attaccante del, si è raccontato a 360°, spaziando dal calcio alla vita privata, passando per hobby e passioni

lucabianchin7 : Novità sulla situazione #Leao. Rafa ha fretta di firmare un nuovo contratto e la sua priorità è farlo col #Milan.… - AntoVitiello : #Maldini a Sky sul rinnovo di #Leao: 'Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa… - cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - theoismo19 : RT @FraNasato: Leao a alla rivista Outpump: “Dopo un processo di transizione sono diventato un’altra persona e un altro giocatore. In quest… - RossoneroKonic : RT @FraNasato: Leao a alla rivista Outpump: “Dopo un processo di transizione sono diventato un’altra persona e un altro giocatore. In quest… -