Milan | Kalulu non si nasconde | “Abbiamo un obiettivo per questa stagione”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Pierreha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato della sua esperienza ale delle sue ambizioni sullain corso. Il francese non ha dubbi: “Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Lo si capisce dal fatto che le partite con le rivali si decidono appunto sui dettagli. Sta a noi dimostrare che siamo i campioni in carica. Sono convinto che per il titolo si lotterà tutti fino alla fine. In ogni caso vogliamo finire di nuovo primi.“ Intevitabile l’imbeccata sulla sconfitta contro il Napoli, a cui peròrisponde a tono: “Contro il Napoli alcuni dettagli hanno fatto la differenza.perso tre punti, ma non tutto è da buttare. Si impara anche dalle sconfitte per migliorarsi.”...