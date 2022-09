Michelle Hunziker | il dolore è fortissimo | il suo cuore spezzato così

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 21 settembre 2022)e ilper la perdita, il suo: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici che con la sua ironia e simpatia hanno conquistato milioni di telespettatori è proprio lei,. Nella sua carriera ha fatto parlare di sé per il talento alla conduzione di alcuni programmi famosi come Striscia la notizia, Paperissima,Impossibile e Love Bugs. Oggi, però, sta affrontando undavvero molto forte che l’ha cambiata per sempre. curiosità (foto web)La ragazza, giovanissima, si trasferisce a Milano dalla sua terra natia, la Svizzera e partecipa al famoso concorso di bellezza Miss Buona Domenica per l’edizione 1992-1993, ...