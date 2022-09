"Mi hanno cercato loro": cacciato dalla De Filippi, contrattacca. Un caso clamoroso (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Mi conoscevano, mi hanno cercato loro", dice un conduttore barese parlando di Tu si que vales, a cui ha partecipato e dove è stato attaccato dalla giurata Maria De Filippi. Lui si chiama Francesco Ocelli, in arte Niente. Il motivo? Una canzone che il concorrente ha portato in studio e che sembra quasi misogina, imbarazzante. La canzone s'intitola Mutandine e non è affatto piaciuta alla De Filippi, regina dello studio in studio insieme agli altri giudici Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli. Ad un certo punto, la Maria De Filippi fa notare al concorrente di Tu si que vales che non si può paragonare una donna ad un paio di mutandine: tutto molto fuori luogo. Imbarazzante. Rudy Zerbi definisce il concorrente superficiale con la sua musica. E lui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Mi conoscevano, mi", dice un conduttore barese parlando di Tu si que vales, a cui ha partecipato e dove è stato attaccatogiurata Maria De. Lui si chiama Francesco Ocelli, in arte Niente. Il motivo? Una canzone che il concorrente ha portato in studio e che sembra quasi misogina, imbarazzante. La canzone s'intitola Mutandine e non è affatto piaciuta alla De, regina dello studio in studio insieme agli altri giudici Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli. Ad un certo punto, la Maria Defa notare al concorrente di Tu si que vales che non si può paragonare una donna ad un paio di mutandine: tutto molto fuori luogo. Imbarazzante. Rudy Zerbi definisce il concorrente superficiale con la sua musica. E lui ...

