Meteo weekend | gelo in arrivo sull’Italia Sabato e domenica da battere i denti

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Cosa ci aspetta? Le previsioni, ma soprattutto delle temperature previste per il24-25 settembre. Niente di buono per chi ama l’estate. Ormai infatti questa straordinaria stagione sembra essere definitivamente terminata cedendo il passo all’autunno. Ma non solo. Ciò che preoccupa è il calo delle temperature che sta travolgendo l’Italia e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

. Temperature in aumento al Sud su valori quasi estivi Mentre il Centro - Nord verrà interessato dal maltempo, il Sud e la Sicilia risulteranno ancora piuttosto protette dall'alta ...Le previsionirappresentano un pò lo spauracchio delle persone. Quando si deve fare qualcosa, organizzare uscite,e gite quasi tutti si affidano alle previsioni del tempo. Alcuni le consultano tutti i ...Cosa ci aspetta sabato e domenica Le previsioni meteo, ma soprattutto delle temperature previste per il weekend 24-25 settembre. Niente di buono per chi ama l’estate. Ormai infatti questa ...Previsioni meteo per il 21/09/2022, Lido di Dante. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima di 14°C e massima di 21°C ...