Meteo del giorno: farà caldo a Napoli e Caserta? (Di mercoledì 21 settembre 2022) Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Caserta e non solo? Inziamo subito! Napoli Il Meteo di Napoli oggi sarà caratterizzato da una leggera pioggia e un'umidità del 32%. La temperatura media si attesterà sui 23.72°C, la temperatura minima sui 17.86°C mentre la temperatura massima raggiungerà i 24.85°C. La velocità del vento sarà di 7.27km/h ed il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con una percentuale di copertura del 30%. oggi è consigliabile: Vestirsi a strati, portare con sé un ombrello e una giacca impermeabile. Avellino Il tempo ad Avellino oggi è caratterizzato da cieli coperti da nubi sparse. La temperatura media si attesterà intorno a 21.4 °C, la minima di 14.9 °C e la massima di ...

