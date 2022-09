Meteo, "cut-off" tra poche ore. Attenzione, di cosa si tratta e dove colpisce (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cut-off o goccia fredda: è questo il fenomeno che ci aspetta negli ultimi dieci giorni di settembre. Di cosa si tratta? Lo spiega 3BMeteo: "Alle alte latitudini fluiscono delle correnti fredde e instabili, mentre alle latitudini più basse sono più calde, questo porta a uno scambio di calore tra Nord e Sud Europa che però potrebbe essere interrotto con un cut off, cioè con un blocco di aria fredda in quota che si stacca da una più vasta depressione atlantica o nordeuropea". cosa significa tutto questo? Che sull'Italia potrebbe arrivare un tempo freddo e instabile nei prossimi giorni. Secondo gli esperti, potrebbe succedere tra il 25 e il 26 settembre. Questa settimana, invece, avremo un clima autunnale, fatta eccezione per il weekend, quando invece le temperature potrebbero tornare ad alzarsi, anche se non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cut-off o goccia fredda: è questo il fenomeno che ci aspetta negli ultimi dieci giorni di settembre. Disi? Lo spiega 3B: "Alle alte latitudini fluiscono delle correnti fredde e instabili, mentre alle latitudini più basse sono più calde, questo porta a uno scambio di calore tra Nord e Sud Europa che però potrebbe essere interrotto con un cut off, cioè con un blocco di aria fredda in quota che si stacca da una più vasta depressione atlantica o nordeuropea".significa tutto questo? Che sull'Italia potrebbe arrivare un tempo freddo e instabile nei prossimi giorni. Secondo gli esperti, potrebbe succedere tra il 25 e il 26 settembre. Questa settimana, invece, avremo un clima autunnale, fatta eccezione per il weekend, quando invece le temperature potrebbero tornare ad alzarsi, anche se non ...

