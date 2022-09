salvione : Meret riconquista il Napoli: arriva il tempo del rinnovo? -

Corriere dello Sport

È vero che il calcio dà e il calcio toglie, ma quanto accaduto nelle ultime settimane ad Alexha pochi precedenti nella storia recente. Esubero conclamato di un Napoli che aveva aperto due trattative per acquistare un nuovo portiere, quella con il Psg per Keylor Navas e quella con il ...... sempre primi sulle seconde palle,immediata del pallone, i nostri centrocampisti imbrigliati e incapaci di fare gioco. E non avevamo la forza di ripartire e solocon una serie di ... Meret riconquista il Napoli: arriva il tempo del rinnovo Il grande inizio di stagione del portiere, a lungo in bilico in estate, potrebbe portare presto alla firma dell'intesa già raggiunta da tempo ...Milan-Napoli. “Il primo tempo doveva finire 2-0 per loro”. “Il Napoli invece ha subito senza disunirsi. L'anno scorso l'avremmo persa” ...