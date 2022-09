Mercedes-AMG C 63 S E Performance, l’ibrida plug-in sfiora i 700 CV – FOTO (Di mercoledì 21 settembre 2022) Motore termico più piccolo, anzi, molto più piccolo. Potenza più elevata, anzi, molto più elevata. È il miracolo tecnico della nuova Mercedes-AMG C 63, che vanta numeri da far impallidire molte supercar: 680 CV di potenza massima e 1.020 Nm di coppia motrice (la precedente generazione si fermava ad “appena” 510 CV e 710 Nm). Cifre che, a quanto pare, non faranno rimpiangere il vecchio V8 biturbo della versione uscente. Già, ma c’è il trucchetto: questa impressionante cavalleria, infatti, non è tutta merito del 4 cilindri turbo di 2 litri accolto nel cofano anteriore. Infatti, ad aiutare l’unità termica c’è un comparto elettrico che rende la C 63 un veicolo ibrido plug-in, cioè con batterie ricaricabilii da una presa di corrente esterna al veicolo. Non a caso, il nome completo del modello, disponibile con carrozzeria berlina e wagon, è C63 S “E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Motore termico più piccolo, anzi, molto più piccolo. Potenza più elevata, anzi, molto più elevata. È il miracolo tecnico della nuova-AMG C 63, che vanta numeri da far impallidire molte supercar: 680 CV di potenza massima e 1.020 Nm di coppia motrice (la precedente generazione si fermava ad “appena” 510 CV e 710 Nm). Cifre che, a quanto pare, non faranno rimpiangere il vecchio V8 biturbo della versione uscente. Già, ma c’è il trucchetto: questa impressionante cavalleria, infatti, non è tutta merito del 4 cilindri turbo di 2 litri accolto nel cofano anteriore. Infatti, ad aiutare l’unità termica c’è un comparto elettrico che rende la C 63 un veicolo ibrido-in, cioè con batterie ricaricabilii da una presa di corrente esterna al veicolo. Non a caso, il nome completo del modello, disponibile con carrozzeria berlina e wagon, è C63 S “E ...

