ItaliaViva : Meloni dice che serve un piano imponente per le famiglie quando c'è già una riforma storica, il #FamilyAct, che ha… - AntonioDeiara : @Mov5Stelle Letta aspira a Ministero Istruzione senza un programma. Sfascio-Scuola è figlio di Berlusconi-Meloni-Sa… - AntonioDeiara : @matteorenzi Letta aspira a Ministero Istruzione senza un programma. Sfascio-Scuola è figlio di Berlusconi-Meloni-S… - AntonioDeiara : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Letta aspira a Ministero Istruzione senza un programma. Sfascio-Scuola è figlio di Ber… - AntonioDeiara : @Mov5Stelle Letta aspira a Ministero Istruzione senza un programma. Sfascio-Scuola è figlio di Berlusconi-Meloni-Sa… -

Globalist.it

Alla domanda se sarebbe un segnale importante per le donne italiane,ha risposto "se lo faccio bene, sì. Il fatto stesso di arrivarci è un segnale, in una nazione in cui si dice che `l'Italia ...... i danni li pagano gli italiani Salvini rinnega Putin,si dà al vittimismo ma Berlusconi la difende: 'Non è un pericolo'a distanza tra Lega e Pd. Salvini da Pontida: 'Ecco i nostri 6 ... Meloni sfida la scaramanzia: “L’Italia è pronta per una Premier donna” Meloni: «Questo fatto che l'Italia sia sempre vista come un Paese un po' indietro, un po' arretrato - prosegue - a me non piace, ed è un riflesso pavloviano che a volte anche delle stesse donne».Sull’Europa in particolare si inasprisce lo scontro tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Ma non basta a polarizzare del tutto una campagna elettorale condotta su più fronti e con altri protagonisti in c ...