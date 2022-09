Meloni “Coalizione unita, Italia pronta per premier donna” (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Italia è pronta per un premier donna? “Assolutamente sì, ormai in Europa sono quasi più degli uomini, è normale. Se avverrà, spero che sia un modo per rompere il tetto di cristallo e aiutare le donne a crederci un pò di più”. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a “Pomeriggio Cinque” su Canale 5. A proposito della tenuta della Coalizione di centrodestra, spiega: “Questa campagna elettorale ha dimostrato la nostra unità, domani la chiuderemo insieme a Piazza del Popolo a Roma, per ribadire questo concetto”. Insieme a Lega e Forza Italia “governiamo 15 Regioni e moltissimi Comuni e sono coalizioni che sono durate”. Sul tema fiscale, Meloni osserva che “anche per ragioni di bilancio, partiremmo da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'per un? “Assolutamente sì, ormai in Europa sono quasi più degli uomini, è normale. Se avverrà, spero che sia un modo per rompere il tetto di cristallo e aiutare le donne a crederci un pò di più”. Così la leader di Fratelli d', Giorgia, a “Pomeriggio Cinque” su Canale 5. A proposito della tenuta delladi centrodestra, spiega: “Questa campagna elettorale ha dimostrato la nostra unità, domani la chiuderemo insieme a Piazza del Popolo a Roma, per ribadire questo concetto”. Insieme a Lega e Forza“governiamo 15 Regioni e moltissimi Comuni e sono coalizioni che sono durate”. Sul tema fiscale,osserva che “anche per ragioni di bilancio, partiremmo da una ...

