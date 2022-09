Meloni a Palermo | carica di polizia sui manifestanti | colpita una giornalista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Durante l’ennesima tappa di campagna elettorale per le città del Paese, Giorgia, in visita a, ha trovato ad aspettarla, oltre ai suoi sostenitori, anche centinaia diti dalle forze diin assetto anti-sommossa. Una risposta – secondo molti – eccessiva quella delle forze di pubblica sicurezza, che hanno prima accerchiato i contestatori all’incrocio di due vie, impedendone il reflusso, e in seguito hannoto con forza i. Strappati i cartelloni e gli striscioni. Un attivista è stato portato in questura e rilasciato dopo poche ore. Tra le vittime della violenza delle forze dell’ordine palermitane anche una. Laha dichiarato che il comizio “si sarebbe svolto ...