Meeting interattivo di Artroplastica mininvasiva e Terapia rigenerativa tissutale di anca e ginocchio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilsi terrà nella sala convegni dell’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli il 23 /24 settembre 2022. Lo scopo dell’incontro è di confrontare tecniche mininvasive per la chirurgia protesica die per avvicinare i giovani chirurghi ortopedici a tali problematiche. Si confronteranno in due sessioni di live surgery chirurghi di comprovata esperienza su vie di accesso mininvasive dell’e del. Verrà inoltre presentata una lettura magistrale sulle nuove frontiere dellatenuta del professor Gianfranco Tajana. “La finalità è presentare soprattutto ai giovani chirurghi ortopedici che si avvicinano a questa nobile brchirurgica, come sia possibile effettuare ...