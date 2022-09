MazzaliVanna : RT @RaiNews: In arrivo il terzo fiocco rosa in casa Zuckerberg. L'annuncio sui social del fondatore di Facebook e Ceo di Meta - leggoit : Mark Zuckerberg papà tris: la moglie del patron di Facebook in dolce attesa - enribarillari : Un social media che censura il libero pensiero vale poco - missypippi : RT @ChanceGardiner: Nemici dell'umanità che limitano e condizionano globalmente le libertà fondamentali e la libera autodeterminazione dei… - LennyReddy : RT @ChanceGardiner: Nemici dell'umanità che limitano e condizionano globalmente le libertà fondamentali e la libera autodeterminazione dei… -

Fiocco rosa per il patron di Facebook .diventerà papà per la terza volta. A dare il lieto annuncio è lo stesso tycoon che in un post ha pubblicato una foto della moglie Priscilla Chan in dolce attesa. Shakira dopo la ...diventerà papà per la terza volta: l'annuncio della nuova gravidanza della moglie Priscilla L'articolodiventerà papà per la terza volta proviene da True ...Fiocco rosa per il patron di Facebook. Mark Zuckerberg diventerà papà per la terza volta. A dare il lieto annuncio è lo stesso tycoon che in un post ha pubblicato una ...Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan aspettano il terzo figlio. "Felice di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina l'anno prossimo", scrive il fondatore di Meta sul suo profilo ...