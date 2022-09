Marche: quelle chiamate al 112 ore prima della tragedia. I primi funerali delle vittime dell'alluvione (Di mercoledì 21 settembre 2022) - Proseguono le ricerche dei due dispersi, il piccolo Mattia e Brunella Schiu'. La notte scorsa è stata ritrovata la carcassa dell'auto della donna, ma di lei nessuna traccia Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 settembre 2022) - Proseguono le ricerche dei due dispersi, il piccolo Mattia e Brunella Schiu'. La notte scorsa è stata ritrovata la carcassa'autodonna, ma di lei nessuna traccia

UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: In questa intervista a Radio Arancia ho ricordato le priorità del mio programma: con il centrodestra al governo potremo… - UdcPadova : RT @AntonioDePoli: In questa intervista a Radio Arancia ho ricordato le priorità del mio programma: con il centrodestra al governo potremo… - UdcIta : RT @AntonioDePoli: In questa intervista a Radio Arancia ho ricordato le priorità del mio programma: con il centrodestra al governo potremo… - Udc_Sicilia : RT @AntonioDePoli: In questa intervista a Radio Arancia ho ricordato le priorità del mio programma: con il centrodestra al governo potremo… - EricPasqualon : RT @AntonioDePoli: In questa intervista a Radio Arancia ho ricordato le priorità del mio programma: con il centrodestra al governo potremo… -