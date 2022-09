Manuel Vallicella, l’amico Enrico Ciriaci racconta i motivi del tragico gesto dell’ex tronista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questa mattina è arrivata la notizia – terribile e inaspettata – della scomparsa prematura, all’età di 35 anni, dell’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, Manuel Vallicella. A comunicarlo è stato il suo caro amico Enrico Ciriaci, il quale poco fa ha rilasciato a FanPage.it un’intervista nella quale ha spiegato che Manuel stava vivendo un momento molto difficile dopo la morte della madre. Enrico ha spiegato che Manuel da tre anni, dopo la scomparsa della madre, soffriva di depressione, ma non si era confidato con nessuno, nemmeno con i parenti: Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questa mattina è arrivata la notizia – terribile e inaspettata – della scomparsa prematura, all’età di 35 anni,corteggiatore ed exdi Uomini e Donne,. A comunicarlo è stato il suo caro amico, il quale poco fa ha rilasciato a FanPage.it un’intervista nella quale ha spiegato chestava vivendo un momento molto difficile dopo la morte della madre.ha spiegato cheda tre anni, dopo la scomparsa della madre, soffriva di depressione, ma non si era confidato con nessuno, nemmeno con i parenti:era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era ...

