Manuel Vallicella, il caro amico spiega le cause del suicidio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Manuel Vallicella è morto a soli 35 anni. La notizia della scomparsa dell’ex tronista di Uomini e Donne ha sconvolto tutti e in tanti hanno scritto dei messaggi d’addio sul suo profilo Instagram. In molti lo avevano apprezzato durante la sua partecipazione al dating show di Canale 5, per la sua onestà. Era il 2016 e Manuel Vallicella appariva allora come una persona pulita ma con tante fragilità. Enrico Ciriaci, amico di Manuel Vallicella, ha raccontato a Fanpage.it le possibili cause del suicidio del 35enne. La morte della madre lo aveva sconvolto L’unica parente sulla quale poteva sempre contare era sua madre. Manuel la adorava e i due erano inseparabili. Purtroppo il 35enne si teneva tutto dentro e nessuno dei ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 21 settembre 2022)è morto a soli 35 anni. La notizia della scomparsa dell’ex tronista di Uomini e Donne ha sconvolto tutti e in tanti hanno scritto dei messaggi d’addio sul suo profilo Instagram. In molti lo avevano apprezzato durante la sua partecipazione al dating show di Canale 5, per la sua onestà. Era il 2016 eappariva allora come una persona pulita ma con tante fragilità. Enrico Ciriaci,di, ha raccontato a Fanpage.it le possibilideldel 35enne. La morte della madre lo aveva sconvolto L’unica parente sulla quale poteva sempre contare era sua madre.la adorava e i due erano inseparabili. Purtroppo il 35enne si teneva tutto dentro e nessuno dei ...

fanpage : Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di #Uominedonne. Aveva solo 35 anni - myalteregosnia : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… - NoiITALIAUNITA : RT @Adnkronos: ?? Morto a 35 anni #ManuelVallicella, tatuatore ed ex tronista di 'Uomini e Donne'. - sonodistyles : mi dispiace davvero così tanto per Manuel Vallicella - sonodistyles : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… -