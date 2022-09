Manuel Vallicella, chi era il tronista morto suicida? Età, data di nascita, fidanzata, mamma, Uomini e Donne, scelta, ultime notizie oggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Manuel Vallicella è stato un tronista di Uomini e Donne. La tragica notizia del giorno è che l’uomo sia morto suicida. Cosa è successo? Come è potuto accadere? Proviamo a cercare di capire insieme i motivi di questa tragica decisione che ha portato alla prematura e volontaria scomparsa del noto volto tv Mediaset. Leggi anche:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 21 settembre 2022)è stato undi. La tragica notizia del giorno è che l’uomo sia. Cosa è successo? Come è potuto accadere? Proviamo a cercare di capire insieme i motivi di questa tragica decisione che ha portato alla prematura e volontaria scomparsa del noto volto tv Mediaset. Leggi anche:...

fanpage : Addio a Manuel Vallicella, ex tronista di #Uominedonne. Aveva solo 35 anni - kaiparkerFR : RT @sailor_snickers: Manuel Vallicella si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese nazionale dedicato alla prevenzione del suicidio… - _Valealizzi_ : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… - DardiValentina : RT @racconterodjte: Posso dire che la morte di Manuel Vallicella è una grande sconfitta? Le malattie mentali sono un problema serio e non è… - radioromait : Manuel Vallicella, l’ultimo post sui social: “Si può dire tanto senza dire niente” -