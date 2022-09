Manuel morto suicida, il ricordo di Uomini e Donne e di Ludovica Valli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questa mattina ci siamo svegliati con una tragica notizia: Manuel Vallicella morto suicida a soli 35 anni. Il ragazzo, da tempo sparito dal mondo dello spettacolo, è stato corteggiatore e tronista a Uomini e Donne nella stagione 2016/2017. E per questo motivo alla notizia della sua scomparsa la produzione del programma lo ha ricordato sui social. Ciao Manuel RIP pic.twitter.com/7uSSVQVvW0 — Uomini e Donne (@UominieDonne) September 21, 2022 Anche Ludovica Valli – la tronista che Manuel ha corteggiato nel dating show – oggi lo ha ricordato con una serie di storie su Instagram. “Sono senza parole, davvero, sono sconvolta. Non dimenticherò mai la tua ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questa mattina ci siamo svegliati con una tragica notizia:cellaa soli 35 anni. Il ragazzo, da tempo sparito dal mondo dello spettacolo, è stato corteggiatore e tronista anella stagione 2016/2017. E per questo motivo alla notizia della sua scomparsa la produzione del programma lo ha ricordato sui social. CiaoRIP pic.twitter.com/7uSSVQVvW0 —(@) September 21, 2022 Anche– la tronista cheha corteggiato nel dating show – oggi lo ha ricordato con una serie di storie su Instagram. “Sono senza parole, davvero, sono sconvolta. Non dimenticherò mai la tua ...

