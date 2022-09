Manchester City, Rodri: "Haaland impressionante" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Rodri, centrocampista del Manchester City, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha elogiato proprio l'attaccante norvegese. "Erling è impressionante, mi colpisce la sua ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 21 settembre 2022), centrocampista del, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha elogiato proprio l'attaccante norvegese. "Erling è, mi colpisce la sua ...

goal : Manchester City are very interested in Rafael Leao, according to CalcioMercato ?? - gippu1 : Il #Bayern Monaco ha vinto 35 delle ultime 37 partite giocate in casa nella fase a gironi di #ChampionsLeague: le u… - Justfootbal8 : RT @goal: Manchester City are very interested in Rafael Leao, according to CalcioMercato ?? - MichaoRossit : - JohnsonChijindu : RT @goal: Manchester City are very interested in Rafael Leao, according to CalcioMercato ?? -