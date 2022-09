Manchester City, Akanji: «Non ho mai detto di voler lasciare il Dortmund» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il difensore del Manchester City Akanji nel corso di una intervista a 20 minuten ha parlato dell’addio al Borussia Dortmund, chiarendo come sono andate le cose LA VERITA’ – «Non ho mai detto di voler cambiare davvero. Ho detto che avrei voluto fare il passo successivo, se possibile. Questo è stato spesso frainteso. Non voglio più parlarne troppo. Ci sono anche alcune cose che non devono essere rese pubbliche. È un capitolo che ora vorrei lasciarmi alle spalle». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il difensore delnel corso di una intervista a 20 minuten ha parlato dell’addio al Borussia, chiarendo come sono andate le cose LA VERITA’ – «Non ho maidicambiare davvero. Hoche avrei voluto fare il passo successivo, se possibile. Questo è stato spesso frainteso. Non voglio più parlarne troppo. Ci sono anche alcune cose che non devono essere rese pubbliche. È un capitolo che ora vorrei lasciarmi alle spalle». L'articolo proviene da Calcio News 24.

