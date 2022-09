vignaclarablog : Maltempo, istruire gli italiani cominciando dalle scuole - flavio_fdv : RT @farfallabra: Buongiorno a tutti ?? Splendida giornata sul golfo di #Trieste dopo il maltempo dei giorni scorsi. In lontananza gli optimi… - DiscoverTrieste : RT @farfallabra: Buongiorno a tutti ?? Splendida giornata sul golfo di #Trieste dopo il maltempo dei giorni scorsi. In lontananza gli optimi… - volalibera1 : RT @farfallabra: Buongiorno a tutti ?? Splendida giornata sul golfo di #Trieste dopo il maltempo dei giorni scorsi. In lontananza gli optimi… - giorgiobigi1 : RT @farfallabra: Buongiorno a tutti ?? Splendida giornata sul golfo di #Trieste dopo il maltempo dei giorni scorsi. In lontananza gli optimi… -

Agenzia ANSA

Si profila un ritorno in Dad per gli alunni dellenei territori colpiti dall'alluvione del 15 settembre nelle Marche.che restano chiuse, sia a causa dei danni subiti sia per la difficoltà nel ripristinare i trasporti e la viabilità per raggiungere i diversi plessi: molte strade sono chiuse, altre non esistono ...... in particolare nelle località dell'entroterra; le, appena riaperte, risultano inagibili, ... mentre ilsembra aver concesso una tregua a soccorritori e alluvionati, tra gli ultimi ... Maltempo: scuole chiuse nel Senigalliese, verso ritorno a Dad - Cronaca Si profila un ritorno in Dad per gli alunni delle scuole nei territori colpiti dall'alluvione del 15 settembre nelle Marche. (ANSA) ...Scuole e realtà produttive coinvolte nella giornata di mobilità sostenibile in programma a Jesi mercoledì prossimo, con l’invito a giovani e adulti di recarsi in classe o al lavoro in bicicletta oppur ...