Maltempo: a Pianello di Ostra funerali insieme per le 4 vittime (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Pianello di Ostra (Ancona) l'ultimo saluto a 4 delle 11 vittime dell'alluvione. La cerimonia funebre per Andrea e Giuseppe Tisba, padre e figlio, Diego Chiappetti e Ferdinando Olivi, si svolge sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Adi(Ancona) l'ultimo saluto a 4 delle 11dell'alluvione. La cerimonia funebre per Andrea e Giuseppe Tisba, padre e figlio, Diego Chiappetti e Ferdinando Olivi, si svolge sul ...

Agenzia_Ansa : 'È un disastro. Faremo tutto il possibile'. Così il presidente del Consiglio Draghi, a Pianello di Ostra dopo l'ond… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Ancona, squadre in azione con idrovore per prosciugamenti e nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) con e… - News24_it : Maltempo: a Pianello di Ostra funerali insieme per le 4 vittime - iconanews : Maltempo: a Pianello di Ostra funerali insieme per le 4 vittime - LuigiF97101292 : RT @localteamtv: Pianello di Ostra, si continua a lavorare per rimuovere le tante auto trascinate ovunque dalla furia dell'alluvione #malte… -