Malfitano sorpreso | “Incredibile notizia di mercato per il Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Mimmo, giornalista ed opinionista sportivo, storica firma del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, è rimasta stupito dalladiche oggi riguarda da vicino il. Il probabile rinnovo di Alex Meret lo coglie di sorpresa in considerazione della tempistica (oggi è il 21 settembre, con il calcioche riapre a gennaio) ed anche dei dettagli che riguarderanno il nuovo contratto del portiere friulano. Il noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra partenopea nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Radio Goal’, programma di approfondimento sui temi più caldi del momento in casa azzurra in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale della società campana. Sulla vittoria a Milano ...