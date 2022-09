Maggiore ricettività per il porto di Civitavecchia: primo importante approdo alla banchina 29 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Civitavecchia – primo importante ormeggio alla banchina 29 del porto di Civitavecchia. ieri mattina alle ore 10,00 il porto di Roma ha accolto per la prima volta la car carrier “Grande Spagna” del gruppo Grimaldi con a bordo 2650 autovetture in polizza e 100 mezzi pesanti. La “Grande Spagna” è arrivata a Civitavecchia, dopo che originariamente era destinata al porto di Livorno. L’approdo è stato possibile grazie al lavoro congiunto di Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di porto, degli ormeggiatori e dei piloti. Per la banchina 29 si tratta della prima prova di ormeggio per car carrier, destinate principalmente alla ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022)ormeggio29 deldi. ieri mattina alle ore 10,00 ildi Roma ha accolto per la prima volta la car carrier “Grande Spagna” del gruppo Grimaldi con a bordo 2650 autovetture in polizza e 100 mezzi pesanti. La “Grande Spagna” è arrivata a, dopo che originariamente era destinata aldi Livorno. L’è stato possibile grazie al lavoro congiunto di Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di, degli ormeggiatori e dei piloti. Per la29 si tratta della prima prova di ormeggio per car carrier, destinate principalmente...

